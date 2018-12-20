الشرطة العراقية: استشهاد 3 أشقاء على يد عناصر داعش جنوب الموصل

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمحافظة نينوى، اليوم الخميس، باستشهاد 3 أشقاء على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في هجوم جنوب الموصل، شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن"مجموعة مسلحة من عناصر داعش اقتحمت، اليوم، منزلا في قرية عين الجحش في ناحية الشورى، 40 كم جنوب الموصل، أسفرت عن استشهاد 3 أشقاء قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضح العبيدي أن "الضحايا كانوا من منتسبي الشرطة العراقية السابقين، الذين تم فصلهم أثناء سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى".

كانت قيادة عمليات نينوى أعلنت، اليوم، عن إعادة 3721 منتسبا مفصولا إلى عملهم، من ضمنهم 28 ضابطا في محافظة نينوى، الأمر الذي دفع عناصر داعش إلى تنفيذ حملة اغتيالات ضدهم.