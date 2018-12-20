طلب شهادات رهائن بسوريا في محاكمة المشتبه بالاعتداء على المتحف اليهودي ببروكسل

قررت محكمة بلجيكية، اليوم الخميس، ضم شهادات أربعة صحفيين كان قد تم احتجازهم كرهائن في سوريا إلى محاكمة اثنين من المشتبه بتورطهما في هجوم دام على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

وقتل في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 25 مايو عام 2014، أربعة أشخاص هم زوجان إسرائيليان ورجل بلجيكي وسيدة فرنسية. وتم إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي ويدعى مهدي نيموش بعد الحادث بأسبوع. كما تم اعتقال الرجل الثاني ويدعى ناصر بندر للاشتباه في مساعدته.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في العاشر من يناير المقبل في المحكمة الجنائية ببروكسل، ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع من ستة إلى ثمانية أسابيع.

ووفقا للوكالة البلجيكية، سيتم سماع شهادة أربعة صحفيين فرنسيين كان قد تم احتجازهم كرهائن في سورية عام 2013، من بين 120 شاهدا.

وقد حدد الصحفيون الأربعة نيموش باعتباره أحد سجانيهم، وقال واحد منهم إنه كان يعذب السجناء السوريين بشكل منتظم.

ويُعتقد أن نيموش، وهو فرنسي الجنسية، قد سافر إلى سوريا عام 2013 للمشاركة في معسكرات تدريب جهادية، وقاتل إلى جانب جماعات متطرفة.