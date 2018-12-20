قسد: الانسحاب الأمريكي من سوريا سيؤثر سلبا على مكافحة الإرهاب

حذرت قوات سورية الديمقراطية "قسد" اليوم الخميس من أن الانسحاب الأمريكي من سوريا "سيؤثر سلبا على مكافحة الإرهاب".

وقالت "قسد" في بيان إنه "في وقت نخوض فيه معارك شرسة ضد الإرهاب في آخر معاقله، وكذلك نكافح الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية المتخفية في المناطق المحررة، والتي تسعى لإعادة تنظيم نفسها مجددا في المنطقة، فإن قرار البيت الأبيض القاضي بالانسحاب من شمال وشرق سوريا، سيؤثر سلبا على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخما سياسيا وميدانيا وعسكريا للانتعاش مجددا والقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة".

وأكدت "قسد" التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، أن "معركة مكافحة الإرهاب لم تنتهِ بعد، ولم يتم بعد إلحاق الهزيمة النهائية به، بل هي في مرحلة حاسمة ومصيرية تتطلب تضافر الجهود من قِبل الجميع ودعماً أكبر من التحالف الدولي للاستمرار فيها".

وشددت على أن "قرار الانسحاب سيؤدي بشكلٍ مباشر إلى ضرب مساعي القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي، وسيكون له تداعيات خطيرة تؤثر على الاستقرار والسلم العالمي، كما أنه سيكون مخيبا لآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، بدء سحب قوات بلاده من سوريا، وقال: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".