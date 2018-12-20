موسكو: عودة أكثر من 700 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين عن عودة 709 لاجئين إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز، اليوم الخميس، أن من بين هؤلاء اللاجئين العائدين 212 شخصا "63 امرأة و108 أطفال" عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، و497 شخصا منهم "149 امرأة و253 طفلا" عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأوضح البيان أن إجمالي من عادوا إلى سوريا من الخارج منذ 18 يوليو 2018 بلغ 69 ألفا و777 شخصا، بما في ذلك 31 ألفا و798 عادوا من لبنان، و37 ألفا و979 شخصا عادوا من الأردن.

وأشار إلى أن 32 نازحا قد عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، بالإضافة إلى 172 شخصا قد عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في محافظتي دير الزور ودمشق عن طريق معبر الصالحية، لافتا إلى وحدات سلاح المهندسين السورية قامت بتطهير9.7 هكتار، واكتشاف وإبطال مفعول 48 عبوة قابلة للانفجار.