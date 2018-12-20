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السعودية والإمارات والبحرين ترفع سعر الفائدة

القاهرة - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:39 ص | آخر تحديث : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:39 ص

رفعت السعودية معدل الفائدة الرئيسي 25ر0 % نقطة أمس الأربعاء، عقب خطوة مماثلة اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي).

كما رفعت المملكة معدل إعادة شراء الأوراق المالية إلى 3% واتفاق إعادة الشراء المعاكس إلى 5ر2 % للحفاظ على الاستقرار المالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج".

وفي خطوة مماثلة أمس أيضا، رفعت البحرين سعر الفائدة على الودائع الاسبوعية إلى 75ر2 % من 5ر2 %. كما رفعت معدل الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 25ر2 % إلى 5ر2 %، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 25ر4 %إلى 5ر4 %، بينما ظل سعر فائدة الوديعة الشهرية ثابتا عند 25ر3 %.

ورفع مصرف الإمارات المركزي سعر فائدة شهادات الايداع بنسبة 25ر0 %.

أما الكويت، فقد أبقت على سعر الخصم عند مستواه الحالي،3 % .

وكان الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق أمس بنسبة 25ر0 نقطة لتتراوح بين 25ر2 إلى 5ر2%.


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