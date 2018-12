دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار بلاده بسحب القوات الأمريكية من سوريا، متسائلًا: «هل تريد الولايات المتحدة أن تكون شرطى الشرق الأوسط؟».

وأضاف «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الخميس، «لم نحصل على شيئًا سوى فقدان أرواح غالية، وإنفاق مليارات الدولارات للدفاع عن الآخرين، الذين لا يقدرون ما نقوم به».

وتابع حديثه، متسائلًا: «هل نريد البقاء هناك للأبد؟»، مضيفًا: «حان الوقت للآخرين أن يحاربوا».

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، سحب القوات الأمريكية من سوريا.

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....