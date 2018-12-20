الأمم المتحدة تحث تايلاند على سن قانون حول التعذيب والاختفاء القسري

حثت الأمم المتحدة تايلاند على الموافقة على مشروع قانون مؤجل منذ فترة طويلة من شأنه تجريم التعذيب والاختفاء القسري.

وقالت سينثيا فليكو من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس: "إننا نناشد المشرعين لسن قانون قوي يتوافق تماما مع المعايير الدولية".

وأضافت أنه "من الأهمية بمكان أن يتم تبني هذا التشريع الوطني حتى يتمكن الضحايا وعائلاتهم من اللجوء إلى القضاء بشأن هذه الجرائم الشنيعة".

ومنذ عام 1980، سجلت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 85 حالة في تايلاند.

ومن أبرز الحالات كان اختفاء المحامي المسلم سومتشاي نيلابايجيت في مارس 2004، والناشط كاريني الأصل بورلاجي راكتشونجتشاروين.

لكن وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فمن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى، حيث قد تكون بعض عائلات الضحايا والشهود خائفين للغاية من الانتقام إذا ما تحدثوا.

وقالت المنظمة الحقوقية إن قضية سومتشاي هي القضية الوحيدة التي وصلت إلى القضاء، لأن قانون العقوبات في تايلاند لا يعترف بأن الإختفاء القسري جريمة.

وخلال المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2016، تعهدت الحكومة التايلاندية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي وقعتها الدولة عام 2012، لكن البرلمان أرجأ التشريع الذي تمت صياغته في فبراير 2017.

وعلى الرغم من هذا التعهد، واصلت الحكومة العسكرية التايلاندية "الانخراط في الممارسات التي تخلق الظروف المؤدية إلى الاختفاء القسري"، حسبما تقول هيومان رايتس ووتش مستشهدة بأمثلة على عمليات اعتقال عسكرية سرية للعديد من المعارضين السياسيين.