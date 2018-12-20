حركة خمس نجوم: زيادة الضرائب الإيطالية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي «لن تتحقق أبدا»

قال زعيم حزب "حركة خمس نجوم" المناهض للمؤسسة، اليوم الخميس، إن زيادة الضرائب التي وعدت بها إيطاليا المفوضية الأوروبية كخيار احتياطي للحفاظ على نظام الحسابات العامة "لن تطبق أبدا".

وفي إطار اتفاق بشأن الموازنة ، أنقذ إيطاليا من إجراءات عقابية من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب عجز الموازنة المفرط في خطط موازنة عام 2019 ، تعهدت حكومة روما برفع معدلات ضريبة القيمة المضافة من 22% إلى 25% في عام 2020 ، إذا فشلت في تنفيذ أهداف عجز الميزانية المتفق عليها في عام 2019.

وقال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو في منشور على مدونة حزبه، ردا على التغطية الصحفية السلبية للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء :"طالما أن حركة خمس نجوم في الحكومة، فإن ذلك (ارتفاع ضريبة القيمة المضافة) لن يحدث أبدا".

وأضاف دي مايو :"لن نحتاج إلى رفع ضريبة القيمة المضافة لاحترام توقعات المالية العامة" لأن اقتصاد إيطاليا سوف يحقق نموا أعلى من المتوقع، متهما الصحف بأنها تنشر "عناوين في صفحاتها الأولى تعلن عن ارتفاع في الضرائب لن يحدث أبدا".

وتوصلت الحكومة التي تضم حزب حركة خمس نجوم وشريكه حزب الرابطة، إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بعد أسابيع من الجدل. وقد عدلت الحكومة الشعبوية خططها ليكون عجز الميزانية في عام 2019 هو 2.04 من الناتج المحلي الإجمالي ، بدلا من 2.4% حسب الخطط المعلن عنها مسبقا والتي أثارت الخلاف مع الاتحاد الأوروبي.

ووصف جيانكارلو جيورجيتي، العضو الحكومي المنتمي إلى حزب الرابطة، وزير دولة، شرط تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأنه "خدعة محاسبية" تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي، استغلتها الحكومات المتعاقبة على مدى 10 سنوات.