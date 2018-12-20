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ارتفاع المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي على خلاف التوقعات خلال الشهر الماضي

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 7:16 م | آخر تحديث : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 7:16 م

أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 2ر0% بعد تراجع بنسبة 3ر0% خلال أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الماضي عن مستواه في السابق، بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 1ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وقال "أتامان أوزيلدريم" مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن "المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي ارتفع بنسبة طفيفة خلال نوفمبر، لكن مسار تحسنه بشكل عام تباطأ خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف أن "النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي وبمعدل 8ر2% تقريبا سيتواصل في أوائل 2019، لكن المؤشر الرئيسي يشير إلى أنه من المحتمل تراجع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من 2019".

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