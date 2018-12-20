الادعاء العام بإلينوي: الكنيسة لم تحقق مع 500 قس في اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال

قالت المدعية العامة لولاية إلينوي الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الكنيسة الكاثوليكية في الولاية رفعت أسماء 500 قس ورجل دين من المتهمين بالاعتداء جنسيا على الأطفال ولم تحقق في الكثير من الاتهامات بشكل مناسب.

ويقدم التقرير الأولي الذي أصدرته المدعية العامة ليزا ماديجان صورة أوسع عن حجم اتهامات الاعتداء الجنسي ضد الكنيسة الكاثوليكية في إلينوي أكثر مما كان معروفًا في السابق.

ويأتي التقرير في أعقاب تقرير آخر من جانب هيئة محلفين كبرى في ولاية بنسلفانيا اتهم الكنيسة بالتكتم على اعتداءات من جانب نحو 300 قس في الولاية.

وقالت ماديجان، إنه قبل إصدار تقرير أمس الأربعاء، حددت الأبرشيات الست في ولاية إلينوي علنا 185 اسما من رجال الدين بأنهم متهمون بالاعتداء الجنسي على القصر.

ومع ذلك، وجد مكتبها أن 500 رجل إضافي من رجال الدين اتُهموا بالاعتداء الجنسي لكن هذه الاتهامات لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف أو لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق.