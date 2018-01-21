العثور على جثمان طفلة في ترعة بالمحلة

عثر أهالي قرية البنوان التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، على جثة لطفلة تدعى نورا إبراهيم، في ترعة القرية، بعد تغيبها لأكثر من 10 أيام.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار المحلة وسمنود، بلاغا من أسرة الطفلة نورا إبراهيم عبد المهمين، 7 سنوات، طالبة بالمرحلة الابتدائية، بتغيب ابنتهم بتاريخ 14 يناير الماضي.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة العميد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد البرلسي، مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد عمر أبو بكر، رئيس مباحث مركز المحلة، لوضع خطة أمنية لبحث عن الطفله ومعرفة ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتحويل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي.