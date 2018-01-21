وصول وفد كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية لتفقد مواقع عروض بيونج تشانج

وصل فريق المقدمة الكوري الشمالي، اليوم الأحد، إلى مدينة كانج رونج شمال شرقي كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن الفريق تفقد مواقع تقديم العروض الخاصة بالفرقة الفنية الكورية الشمالية، والمخطط زيارتها إلى الجنوب أثناء أولمبياد بيونج تشانج الشهر المقبل.

وكانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس، عن أن كوريا الشمالية قالت إنها سترسل فريقا مكونا من 7 أعضاء، اليوم الأحد؛ لتفقد مواقع العروض الفنية، وسيمكث هذا الفريق لمدة يومين.

وتأتي هذه الزيارة بعد إبلاغ كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية أمس الأول أنها قد ألغت الزيارة التي كانت مقررة أمس السبت.

وستكون تلك الفرقة الفنية جزءا من وفد كوريا الشمالية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 25 فبراير المقبل، والتي ستضم أيضا رياضيين ومسؤولين رفيعي المستوى.