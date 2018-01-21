بلباو يُعّقد مهمة ريال مدريد في التعاقد مع كيبا

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أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي أتليتك بلباو بصدد تجديد تعاقد حارس مرماه، كيبا أريزبالاجا خلال الفترة المقبلة، وذلك لفترة طويلة الأمد.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن بلباو سيقوم بمد عقد الحارس كيبا لسبعة أعوام مقبلة، لينتهي في 2025، بالإضافة إلى رفع قيمة الشرط الجزائي من 20 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة إتمام تجديد التعاقد فإن نادي ريال مدريد سيواجه مشكلة كبيرة في التعاقد مع الحارس صاحب الـ23 عاماً.

يُذكر أن اسم الحارس كيبا قد ارتبط اسمه بشدة في الفترة الماضية بنادي ريال مدريد الذي يُمثل له مركز حراسة المرمى "صداعاً" يؤرقه بعد إنخفاض مستوى الحارسين كيلور نافاس وكيكو كاسيا، وعدم وجود حارس ثالث يليق بمكانة عرين الميرنجي.