صلاح يقود ليفربول بين أفضل ثلاثيات هجومية في أوروبا

قاد المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي الثلاثي الهجومي للريدز الذي يتكون منه إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لإحتلال المرتبة الخامسة في قائمة أفضل مثلث هجومي في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد تمكنهم من الإشتراك في 34 هدفا.

وتصدر الثلاثي الهجومي لباريس سان جيرمان الفرنسي المُكون من مبابي وكافاني ونيمار المعروف بـ "الإم سي إن" قائمة أفضل ثلاثي هجومي بالدوريات الأوروبية، حيث تمكنوا من الإشتراك في تسجيل 44 هدف حتى الآن في الموسم الجاري.

بينما جاء ثلاثي برشلونة المُكون من ميسي وسواريز وباولينيو في المرتبة الثانية برصيد 38 هدف، متفوقين على ثلاثي ليون المُكون نبيل فكير ودياز وديباي بفارق هدفين فقط.

وجاء الثلاثي الهجومي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي المُكون من هاري كين وهيونج سون مين وإريكسن بالمرتبة الخامسة أيضاً بالتساوي مع ثلاثي ليفربول، بعد ثلاثي مانشستر سيتي المكون من أجويرو وساني وستيرلينج الذي جاء في المرتبة الرابعة برصيد 35 هدف في القائمة التي غاب عنها ثلاثي ريال مدريد المُكون من جاريث بيل ورونالدو وبنزيما عن تلك القائمة.