المتحدث باسم البرلمان: الانتهاء من «الإجراءات الجنائية» و«الصحافة والإعلام» في دور الانعقاد الحالي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، إن قانون الإجراءات الجنائية، من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا على أن التعديلات تقترب من 600 مادة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان اليوم إن "قانون الإجراءات الجنائية لا يتعلق بالمجرمين فقط ولكن بكل المصريين"، وتابع: "هذا القانون مرتبط بكل مصري، وفي القلب مواد الحريات، هو دستور حياتنا القانونية".

وأكد حسب الله أن قانون الإدارة المحلية أيضا سيكون من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التأخير في إصداره يرجع لوجود تحديات جديدة تحتاج لدراسة جيدة يكون القانون قابل للتنفيذ.

وقال إن "القانون 156 مادة منهم 10 مواد متعلقة بالمجالس المحلية و146 مادة متعلقة بمفاصل الإدارة المحلية".

ولفت حسب الله إلى أن قانون تنظيم الصحافة سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة أنه يهم الجماعة المصرية قبل الجماعية الصحفية.

في سياق آخر قال حسب الله إن قداسة البابا تواضروس رد بشكل حاسم على تقديم 6 نواب بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون لفرض إملاءات على مصر بحجة وجود مشاكل في معاملة الأقباط، تم الرد عليه من قبل البابا تواضروس في مصر بشكل حاسم.

وأشار إلى أن قداسة البابا تواضروس أصدر تصريح بعد هذا الجدل حسم به موقف مصر بأكلمها، عندما قال: "نحن نحتمي في مصر بالله وبإخواننا المسلمين"، مشيرًا إلى أنه كان هناك وفد للكونجرس جاء لمصر، والتقى عدد من النواب، وبالاضافة إلى وجود بروتوكولات للتعاون وإرسال وفود مع الكونجرس وباقي البرلمانات حول العالم، لتوصيل الحقائق للعالم.

ولفت إلى أنه شارك في وفد غير رسمي على هامش اجتماعا الأمم المتحدة في نيويورك، والتقي بوفد أعضاء الكونجرس، وأوضح الكثير من المغالطات حول الأوضاع في مصر.