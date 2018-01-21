جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 16 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن 15 من المعتقلين يشتبه في مشاركتهم في أنشطة مسلحة، وأنهم قيد الاستجواب حاليا.

في موازاة ذلك، أرسلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعزيزات عسكرية إلى قرية عورتا في محافظة نابلس شمال الضفة، والتي وصلها نحو 500 يهودي للصلاة في المقبرة التي دفن بها قتلى عملية «إيتمار» التي نُفذها مسلحون فلسطينيون ضد مستوطنين يقطنون مستوطنة «إيتمار» عام 2011، حيث ألقى المتشددون اليهود الحجارة على السيارات والمنازل في القرية، متسببين في أضرار للعديد من الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.