الأحد 21 يناير 2018 5:43 م القاهرة القاهرة 18.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟

النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يناير 2018 - 11:04 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يناير 2018 - 11:04 ص

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 16 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن 15 من المعتقلين يشتبه في مشاركتهم في أنشطة مسلحة، وأنهم قيد الاستجواب حاليا.

في موازاة ذلك، أرسلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعزيزات عسكرية إلى قرية عورتا في محافظة نابلس شمال الضفة، والتي وصلها نحو 500 يهودي للصلاة في المقبرة التي دفن بها قتلى عملية «إيتمار» التي نُفذها مسلحون فلسطينيون ضد مستوطنين يقطنون مستوطنة «إيتمار» عام 2011، حيث ألقى المتشددون اليهود الحجارة على السيارات والمنازل في القرية، متسببين في أضرار للعديد من الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك