رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: مؤتمر الأزهر بداية نوعية في الدفاع عن القدس

أعرب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، عن شكره للأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين على تنظيم مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، ببيان ختامي ألقاه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وشدد فيه على أن القدس هي عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، واعتبار عام 2018 عام القدس.

وفي رسالة وجهها للقائمين على تنظيم المؤتمر، قال «قراقع»، إن المؤتمر يشكل حلقة مفصلية وبداية نوعية في الدفاع عن القدس والانتصار لها، مؤكدا أن البناء على ما ورد في البيان الختامي للمؤتمر من شأنه أن يقدم الكثير للقضية الفلسطينية، وموضوعها الأول القدس الشريف.