علق الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، على ما تردد حول محاولة الفريق عنان، ضم المعارضة من اليمين واليسار والحصول على أصوات الإخوان، قائلًا إن «عنان» سيتقدم للترشح أمام المصريين ولا ينظر إلى الفصيل الذي ينتمي إليه كل مصري.



وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، «إن كانت الدولة ترى أن المنتمين للجماعة ليس لهم حق الانتخاب فعليها منعهم، لكننا لا يزعجنا إطلاقًا أن يدلي أي مواطن مصري بصوته الانتخابي لأي مرشح أيا كان»، مؤكدًا أن أي مصري أيًا كانت انتماءاته من حقه أن يدلي بصوته في الانتخابات.



وتابع أن الفريق عنان يُحاسب فقط عما يطرحه من أفكار وعما سيتخذه من سياسات، لا عن تصريحات الآخرين، متابعًا أن الأصوات التي يتم وضعها في صناديق الاقتراع ليس مكتوبًا عليها إخوان أو غير إخوان.



