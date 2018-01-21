ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس «ريختر»، صباح اليوم الأحد، منطقة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب إيران على الحدود العراقية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران -وفق ما أوردته وكالة أنباء «ارنا» الإيرانية- بأن مركز الزلزال يقع على عمق 14 كيلو متر تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء هذه الهزة الأرضية.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب إيران بقوة 7.3 ريختر في 12 نوفمبر الماضي، وأدى إلى مصرع أكثر من 620 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، كما ألحق أضرارا كلية أو جزئية بنحو 90 ألف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و1930 قرية بالمحافظة. ومنذ ذلك الزلزال وقع أكثر من 1900 تابع زلزالي في المنطقة.