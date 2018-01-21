الجيش اليمني ينتزع 70 لغما أرضيا وعبوة ناسفة بصعدة

انتزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل طردها من المناطق المحررة في محور «البقع» بمحافظة صعدة معقلهم الرئيس أقصى شمال البلاد.

وذكر الجيش اليمني، وفقا لقناة «العربية الحدث» الإخبارية اليوم الأحد، أن وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للواء 84 مشاة في البقع، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من 70 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، وطهرت مساحات واسعة من «التباب» والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب وعليب وعمود السعراء، وكذا سوق البقع والخط الدولي، من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها الميليشيات الانقلابية.

وأوضح مصدر ميداني أن الألغام والمتفجرات المنزوعة تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت موجهة لضرب أفراد وتجمعات الجيش الوطني في البقع، علاوة على ضرب الحدود السعودية.

وأوضح أن وحدة نزع الألغام بمساندة كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي تواصل مهامها في تأمين المناطق المحررة.

يشار إلى أن الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي سيطر على مواقع استراتيجية واسعة في البقع بصعدة.