رقصة طلبة في معهد طيران «شبه عراة» تثير جدلا في روسيا

حظي مقطع فيديو يظهر مجموعة من طلبة الطيران الروس يرقصون متجردين من ملابسهم، عدا ألبستهم الداخلية، بانتشار واسع وشاهده الملايين على الإنترنت.

ويُظهر الفيديو طلبة في معهد للطيران مرتدين ألبسة داخلية فقط وحمالات وقبعات الزي الرسمي للطيارين على رؤوسهم، ما أثار جدلا كبيرا في روسيا.

وأدانت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا ما ورد في مقطع الفيديو وبدأت الحكومة المحلية تحقيقا فيما وصفته بسلوك الطلبة "المشين".

على أن السلطات عادت للتخفيف من موقفها ضدهم بعد أن دافع آلاف الاشخاص على الانترنت عن سلوك الطلبة.

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من طلبة المرحلة الأولى يرقصون بإثارة وبشكل استفزازي على نغم اغنية "ساتيسفاكشن" لبيني بيناسي في معهد أوليانوفسك للطيران المدني.

وقد شُوهد الفيديو لأكثر من 5 ملايين مرة في شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "في كونتاكت".

وأفادت تقارير في وسائل الإعلام الروسية بأن رئيس معهد الطيران المدني قد قارن رقصة الطلاب بملابسهم الداخلية تلك مع احتجاجات فرقة "بوسي ريوت" الروسية عام 2012.

سجل طلبة كلية الزراعة في المدينة مقطع فيديو رقص مماثل تضامنا مع زملائهم طلبة الطيران

وعلى الرغم من انتقاد عدد من المسؤولين الروس لرقصة الطلبة إلا أن الكثيرين لم يأخذوا موضوع الرقصة على محمل الجد.

وحض عمدة مدينة يكاتيرينبرغ، يفغيني روزمان، رئيس معهد الطيران على اصدار تصريح يدافع به عن هؤلاء الطلبة "اللطيفين"، وحصل (البوست) الذي نشره على صفحته في فيسبوك على أكثر من 3000 علامة تفاعل ايجابية، فضلا عن إعادة المشاركة في نشره أكثر من 200 مرة.

واندفع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن الطلبة بعد انتشار أخبار عن أن بعض الطلبة الذين ظهروا في مقطع الفيديو يواجهون خطر الفصل والطرد من المعهد.

ووقع أكثر من 40 ألف شخص عريضة تطالب معهد الطيران بعدم فصل الطلبة، حيث وصف العديدون منهم الفيديو بأنه مجرد لهو غير مؤذ.

وقال مدون بارز، قام بمشاركة الفيديو وشُوهد نحو 100 ألف مرة على تطبيق تليغرام، إن الشباب لم يرتكبوا جريمة بل كانوا ببساطة يعبثون بحماقة.

واقترح أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خدمات الطوارئ الأخرى والجيش أن ينشروا مقاطع فيديو مماثلة دعما للطلبة الشباب قائلا "إذا كان لدينا بلد ’طبيعي’، الان، ينبغي على الجميع - في الجيش وخدمات مكافحة الحريق والانقاذ- ان يسجلوا فيديوهاتهم على نغم أغنية 'ساتيسفاكشن' دعما للطلبة".

وقد قام طلبة كلية الزراعة في المدينة بتسجيل مقطع فيديو رقص مماثل تضامنا مع زملائهم طلبة الطيران.

دافع عمدة مدينة يكاتيرينبرغ، يفغيني روزمان، عن سلوك الطلبة

وقد شوهد مقطع الفيديو الجديد أكثر من 130 ألف مرة في أقل من 24 ساعة.

وأشار البعض في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مقطع فيديو مماثل لأفراد في الجيش البريطاني يرقصون على نغم الأغنية نفسها في عام 2013، قد انتشر بشكل كبير على الانترنت منذ ذلك التاريخ، لكنه لم يحظ بمثل رد الفعل والاستجابة الصارمة تلك من السلطات البريطانية.

واستجابة لحملة دعم الطلبة، أعلن عمدة منطقة أوليانوفسك، على فيسبوك، أن فصل الطلبة "لن يضيف شيئا إلى وطنية الطلبة أو يربيهم" مضيفا أنه سيلتقي مع الشباب المذكورين وآبائهم لمناقشة القضية.