الأمن العام ومكافحة المخدرات يضبطان 1365 قضية مخدرات خلال أسبوع

• إبادة فدان أفيون وضبط 624 كيلو مخدرات و38 قطعة سلاح نارى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود الحملات التي تمت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والتي شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء جمال عبد الباري، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 13 وحتى 19 يناير الجاري عن ضبط 1365 قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 1461 متهما، إذ تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 13 حتى 19 يناير الجارى من ضبط 35 قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهما عثر بحوزتهم على 80 كيلو لمخدر البانجو و29 كيلو حشيش وكيلو هيروين و164 ألف قرص مخدر و13 قرص كبتاجون مخدر و102 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وشن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزى عدة حملات امنية استهدفت بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة خلال الفترة من 13 حتى 19 يناير الجارى أسفرت جهودها عن ضبط 1330 قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 1401 متهماً وتم إبادة فدان منزرع بمخدر الأفيون ، 441 كيلو لمخدر البانجو و60 كيلو حشيش و 10 كيلو هيروين و 2كيلو افيون وفودو و كيلو لمخدر الأستروكس 113 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع و2840 قرص منشط جنسي و38 قطعة سلاح نارى و 74 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.