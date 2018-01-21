«التايمز»: غضب «ترامب» من «ماي» يضع اتفاقية التجارة على «محك الخطر»

قالت مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بريطانيا قد تتزيل مؤخرة قائمة انتظار الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة، مدعية أن علاقة ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد «توترت».

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، اليوم الأحد، أن رئيسة الوزراء ستحاول إزالة التوتر في اجتماع تم ترتيبه على عجل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع بعد أن ألغى ترامب خططه لزيارة بريطانيا الشهر المقبل.

ويزعم المقربون من الرئيس الأمريكي أنه ما زال غاضبا من الطريقة التي عاملته بها الحكومة البريطانية، وحذر من أن تدهور علاقاته مع ماي من المحتمل أن يستبعد أي احتمال لاتفاق تجاري سريع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.