رئيس وزراء إثيوبيا: اتفقنا مع مصر على تعزيز الصداقة وتبادل الدعم

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، أن بلاده ومصر اتفقتا على العمل من أجل تعزيز الصداقة وتبادل الدعم.



وأضاف ميريام ديسالين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم السبت، أن البلدين اتفقا على العمل في التجارة والاستثمار والسلام والاستقرار إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات.



ونوه ديسالين، عن أنه لمس في زيارته أمس الجمعة لمصر أن ثمة رجال أعمال مصريين يريدون الاستثمار في إثيوبيا؛ مشيرًا إلى أنه تحدث إلى أكثر من 25 من مالكي كبريات الشركات.



وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "إنه طالما كان هنالك مستثمرون مستعدون للاستثمار في إثيوبيا، فإننا يجب أن نتحرك سريعا لانتهاز هذه الفرصة السانحة".



وأكد ديسالين: "لقد لمست رغبة المستثمرين المصريين في الاستثمار بإثيوبيا؛ لقد حاولوا جديا بناء مجمعهم الصناعي وأن يستثمروا؛ وكان العمل قائما، لكن كان ثمة تباطؤ من جانبنا؛ وقد قررنا الآن التوقف عن ذلك التباطؤ والعمل بدلا من ذلك على تعزيز علاقتنا الاقتصادية لتطوير المنفعة المتبادلة".



وبحسب ديسالين، فإن اتفاقيةً أُبرمت في مجال التعليم وتحديدا في تخصصَي المياه والصحة حيث يتمتع المصريون بخبرات أفضل.