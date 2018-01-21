علقت نادية عبده محافظ البحيرة، على بائعات الخبز اللاتي يتواجدن بمخابزهن على طريق البحيرة الزراعي، ويتسببن في تعطل حركة المرور، قائلةً: «وجود الخبز في الشارع بهذا المنظر، شيء غير حضاري، ومرفوض بكل المقاييس، ومنتهى الخطورة صنع الخبز في الهواء الموجود حاليًا، لأنه قد يسبب حرائق».



وأكدت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن بائعات الخبز إذا تقدموا بطلب لنقلهن لمكان آخر، سيتم مساعدتهن على الفور وعمل كل الإجراءات اللازمة لنقلهن، مضيفةً: «صحيح شكل العيش جميل وشكل الفطير جميل، بس ده مش مبرر للمخالفة»، حسب تعبيرها.



وأضافت أنه من غير المسموح سرقة الكهرباء من أعمدة الكهرباء الموجودة بالشارع، لصنع الخبز في الشارع بهذا الشكل، متابعةً: «أتمنى ميجليش ملاحظات من الإعلام إني سايبة حاجة زى كده، أنا اتكلمت مع مدير الأمن 4 مرات، وبائعات الخبز لو طلبوا أى مكان ينتقلوا فيه أنا هخلصلهم كل الإجراءات اللازمة»، حسبما قالت.



وأكدت أن المحافظة تواصلت معهن وعرضت عليهن توفير مكان داخل المحافظة لبيع الخبز، بدلاً من تعطيل حركة المرور أو تعريض حياة الأخرين للخطر بسبب أنابيب البوتاجاز.



وتساءلت عن المكان الذي جاءت منه تلك السيدات، مشيرةَ إلى أنهن محترفات في صناعة الخبز بشكل كبير، وبالتأكيد كان لهم مكان آخر، ولكن الموقع المميز على الطريق الزراعي جذبهن للعمل هناك.