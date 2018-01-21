قال الدكتور عمرو عبد الرحمن، المتحدث باسم حملة خالد علي، إن الحملة ما زالت مستمرة في عمليات تحرير التوكيلات، متابعًا: «أتمنى أن نصل لهدفنا خلال الأسبوع الجاري».



وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، أنه يثق أن المصريين لن يخذلوهم فيما وصفه بـ«معركة التوكيلات».



وعن إعلان الفريق سامي عنان، ترشحه للانتخابات الرئاسية، تابع: «من وجهة نظرنا الفريق سامي عنان، مسؤول عن ممارسات المجلس العسكري خلال فترة توليه الحكم، لكننا لا ننكر أن خوضه الانتخابات يضفي مزيدًا من الجدية عليه».



وكان الفريق سامي عنان، أعلن أول أمس الجمعة، ترشحه رسميًا لرئاسة الجمهورية، وتكوينه فريقًا رئاسيًا وصفه بـ«نواة مدنية»، يشمل المستشار هشام جنينة، نائبًا للرئيس لحقوق الإنسان، والدكتور حازم حسني، نائبا للرئيس لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي، ومتحدث رسمي باسمه.



