تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير، وذلك احتفالا باليوبيل الفضى لمركز تنمية المواهب.

الاحتفالية تقام تحت اإراف الفنان عبد الوهاب السيد، وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنطلق فعالياتها فى السادسة مساء بافتتاح معرض للفن التشكيلى فى بهو المسرح الكبير يضم مجموعة من الأعمال المتميزة لطلاب فصول الرسم.

ينتقل الحضور بعد ذلك الى المسرح الكبير ليتم عرض فيلم تسجيلى يتناول تاريخ المركز منذ تأسيسه ولقطات من فصوله التعليمية المتنوعة يليها كلمة للمشرف على المركز ثم كلمة لرئيس الأوبرا يعقبها كلمة وزيرة الثقافة التى تكرم 20 شخصية ساهمت فى صقل وتخريج أجيال من الموهوبين فنيا وهم الدكتور مجدى صابر، الدكتورة نفين المحمودى، الدكتور عاطف عبد الحميد، عازفة البيانو إيلينا دزامشفيلى، الدكتور محمد عبد الستار، الدكتور صبحى بدير، الدكتورة تحية شمس الدين، الدكتورة إيمان مصطفى، الدكتور عمرو ناجى، عازف الكمان الفنان عبدة داغر، الدكتورة إيمان شاكر، الدكتورة منال زكريا، الدكتورة لمياء زايد، الدكتور صابر عبد الستار، الدكتور سامح صابر، الدكتورة نادية عبد العزيز، الدكتورة مارسيل متى، عازف الجيتار الفنان عماد حمدى، عازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست، الفنانة هدى عبود.

يبدأ البرنامج الفنى بمجموعة من الفقرات لطلاب فصول الإيقاع، الفيولينة، الجيتار، العود، البيانو، القانون، الكمان العربى، والباليه، وتقديم أغانى زى ما هى حبها أداء شادى، يا حبيبتى يا مصر أداء حور وأصالة، حب الوطن أداء أحمد الهوارى، الورد جميل أداء رحمة، نفسى أبقى ضابط أداء مازن، واه يا عبد الودود أداء أحمد محمود، مين يشترى الورد أداء ولاء، برضالك أداء وفاء، انسى الدنيا أداء أحمد فريد، زى ما هى حبها أداء شادى، النور مكانه فى القلوب أداء أحمد مجدى، مصر التى فى خاطرى أداء كنزى.

تأسس مركز تنمية المواهب عام 1993 بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام لتعليم البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون وغيرها وامتدت فصوله الى اوبرا الاسكندرية ودمنهور واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الداراسة.