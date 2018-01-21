«الوطنية للانتخابات» تكلف لجان الوافدين بالانتقال لتجمعاتهم السكنية

كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لجان تلقي وتسجيل طلبات الوافدين (الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في غير محال إقامتهم) بالمحاكم الابتدائية بالانتقال إلى مناطق تجمعاتهم السكنية لتسجيل رغبات الوافدين في اختيار أماكن الإدلاء بأصواتهم.

وقال بيان صحفي للهيئة، اليوم الأحد، إن الأمر سيترك تقديره للهيئة.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 10 لسنة 2017 وتضمن تسجيل تلك اللجان لطلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في محافظة غير المحافظة المسجلة بطاقة الرقم القومي، خلال الفترة من 9 يناير حتى 28 فبراير المقبل.