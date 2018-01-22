وزير الدفاع الأمريكي: تركيا أبلغت واشنطن قبل ضربتها الجوية في عفرين السورية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن تركيا أبلغت الولايات المتحدة قبل ضرباتها الجوية في (عفرين) السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف ماتيس، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة»، اليوم الأحد، أن واشنطن تتواصل مع أنقرة بشأن كيفية المضي قدما، مشيرا إلى أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية نُشرت في سوريا بصورة تضمن استخدام العتاد الذي تقدمه الولايات المتحدة لقتال المسلحين وليس ضد تركيا، مضيفا أن هذا الدعم سمح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بسحق تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحا أن الأكراد ومقاتلين آخرين تدعمهم الولايات المتحدة برهنوا على فاعليتهم في الحرب ضد «داعش».