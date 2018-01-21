قيادي بـ«الجمهوري الأمريكي» يقترح إقامة قدس جديدة بشرق فلسطين

اقترح القيادي بالحزب الجمهوري الأمريكي، توم حرب، إنشاء قدس جديدة في شرق فلسطين، متسائلًا: «لماذا لا يتم إنشاء قدس جديدة، مثلما أنشأت مصر عاصمة جديدة، ونقلت إليها المركز الحكومي؟».



وقال «حرب»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، عن طريق «سكايب»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، إنه لا يوجد توتر في العلاقات بين مصر وأمريكا، مؤكدًا أن الدولتين لديهما رؤية مشتركة بشأن الملف الفلسطيني.



وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإتمام عملية السلام، معقبًا أنه كان معروفًا لدى السلطة الفلسطينية أن «ترامب» سيتخذ قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.



وأشار إلى ضرورة إدراك العالم العربي أن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل على أساس عادل، متابعًا أن الشعب العربي يتخيل أن هناك جيشًا سيأتي ويزيل إسرائيل، وتصبح فلسطين مستقلة، لكن الواقع غير ذلك، فهذه القضية يجب أن تُحل على أساس تفاهمات.



ولفت إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن البيان الصادر بشأن لقاء الرئيس السيسي، و«بنس»، من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أي توتر بين الدولتين.



ووصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه الزيارة في مستهل جولته بالشرق الأوسط يزور فيها مصر والأردن وإسرائيل.



وكانت زيارة مماثلة مقررة نهاية ديسمبر الماضية، إلا أنه أجرى تأجيلها على وقع ردود الفعل الغاضبة من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة إليها.