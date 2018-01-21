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السودان يبدأ تطبيق السعر الرسمي الجديد لعملته المحلية بتخفيض تجاوز 200%

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يناير 2018 - 3:44 م | آخر تحديث : الأحد 21 يناير 2018 - 3:44 م

بدأ بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، تطبيق السعر الرسمي الجديد للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والذي تضمن تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت 200%.

وحدد البنك السعر التأشيري للدولار الأمريكي اعتبارا من اليوم بواقع 18 جنيها بعد أن كان في حدود 7 جنيهات، وعليه فإن النطاق الأعلى هو 20 جنيها والأدنى هو 16 جنيها، وتم تغيير النطاق إلى 11.1111% على أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي وتطبق الأسعار على كل المعاملات للوحدات الحكومية والبنوك التجارية وخلافه.

ووجه البنك، البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن وموافاته ببيان يومي يوضح أسعار صرف العملات الأجنبية والمعاملات التي تمت بها عبر نظام الرواجع الإلكترونية مع توضيح أي تعديلات قد تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم.


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