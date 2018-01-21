سيف زاهر: لن ننسى مواقف الرئيس المشرفة مع المنتخب

قال الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الوقفة التي دعا لها الاتحاد بحضور الأندية لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة كانت مهمة للغاية والكل عبر عن مدى دعمه للرئيس والمطالبة باستمراره لاستكمال ما بدأه من إنجازات في الفترة الأخيرة.

أوضح زاهر أن الرئيس يدعم الرياضة بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص لأنها مصدر من مصادر سعادة الشعب المصري والكل أظهر حبه ودعمه للرئيس وتوافد العشرات من ممثلي الأندية وأعضاء الجمعية العمومية لإعلان الدعم والتأييد.

شدد زاهر على أنه لا ينسى استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر مرتين وتكريم الفريق بعد بطولة أمم إفريقيا في الجابون وبعد التأهل لكل العالم في روسيا وهو ما يعني أن الرئيس داعم وبشدة لكرة القدم المصرية ولذلك الكل يؤيد استمراره.