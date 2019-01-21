وزيرة الثقافة: الدورة الذهبية لمعرض الكتاب نقلة حضارية

قالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر افتتاحها رسميًا غدًا الثلاثاء تعد نقلة حضارية على مستوى المكان والتنظيم.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، إلى مشاركة 35 دولة في المعرض هذا العام؛ 7 أوروبية، 16 آسيوية، 10 إفريقية، ودولتين من الأمريكيتين، و170 دار نشر أجنبية.

وأضافت أن المعرض يتضمن عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الثقافية مثل النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، والفيلسوف مراد وهبة، والفنان يحيى الفخراني، محمد فكري الجزار، وهشام مطر.

وذكرت أن هناك تركيزًا كبيرًا على فعاليات الطفل في معرض القاهرة للكتاب هذا العام، الذي يخصص مساحة تصل إلى 500 متر لمشاركة الأطفال، مشيرة إلى وجود معارض للفنون التشكيلية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.