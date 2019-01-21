المتحدث باسم مجلس الوزراء: ما تم تحقيقه في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد نموذجا للنجاح

أكد المستشار نادر سعد،المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ما حققته مصر من نجاحات في برنامجها الاقتصادي مشهود له بالفعل .

وقال المستشار نادر سعد ، في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - إن "هناك إجماعا من قبل المؤسسات الدولية الكبرى ومؤسسات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن مصر تسير على الطريق الصحيح ، وإن ما تم تحقيقه في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد نموذجا للنجاح ".

وأوضح أنه من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء مع الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مصر منها الرؤساء التنفيذيين لشركة "أبل" العالمية وشركة "فولفو" وشركة "باتا" في عالم الأحذية إلى جانب بعض المستثمرين العرب مثل مجموعة "ماجد الفطيم".