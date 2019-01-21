رئيس جامعة شيتاجونج ببنجلاديش: الأزهر مظلة العلوم التي يستظل بها المسلمون في كل مكان

أكد رئيس جامعة "شيتاجونج" الحكومية في بنجلاديش، الدكتور افتخار الدين شودري، أن الأزهر الشريف هو مظلة العلوم التي يستظل بها المسلمون في كل مكان، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، خاصة في مجال تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وإنشاء كلية للعلوم الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال القائم بأعمال وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، اليوم الاثنين، الدكتور افتخار الدين شودري؛ لبحث سبل التعاون في مجال التعليم، وذلك بحضور رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي.

وقال الشيخ صالح عباس إن رسالة الأزهر تستهدف محاربة التطرف والانحراف الديني، من خلال منهجه الوسطي الذي يدعو إلى التقارب والتعايش بين كافة الشعوب على اختلاف أديانهم.

وأكد عباس استعداد الأزهر لتقديم مختلف سبل الدعم لطلاب بنجلاديش، سواء عبر المنح المخصصة للدراسة في الأزهر، أو بتدريب الأئمة والوعاظ في بنجلاديش على مواجهة التطرف والتشدد، فضلًا عن إيفاد بعثات تعليمية أزهرية لنشر القيم والتعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد المحرصاوي استعداد الجامعة تعزيز سبل التعاون مع جامعة شيتاجونج، ومدها بمنهج الأزهر الوسطي، والمساهمة في إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في بنجلاديش.