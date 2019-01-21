نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية القصف التي نفذها في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، ضد أهدافًا إيرانية ودفاعات جوية سورية، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

ونشرت القناة فيديو يظهر لحظة استهداف منظومة دفاع جوي سورية بصواريخ موجهة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى لصباح الاثنين، أنه يشن غارات ضد أهداف لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، بسبب «إطلاق قوة إيرانية أمس لصاروخ أرض-أرض متوسط المدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان».

وذكر المركز الوطني للدفاع الروسي، في بيان صباح اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت 3 غارات جوية على سوريا، أسفرت عن مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة 6 آخرين، بالإضافة إلى تضرر جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

من جانبه أكد الإعلام السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي، وأسقطت عشرات الصواريخ المعادية.