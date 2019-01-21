القوات العراقية تعتقل ثمان وعشرين مطلوبا

أعلنت قيادة شرطة "بابل " في العراق، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على 28 "مطلوبا أمنيا " في قضايا إرهاب ، بمناطق عدة في محافظة بابل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القيادة، العقيد عادل العناوي، في بيان بثته قناة " الإخبارية " العراقية، بأنه تم ضبط مخلفات حربية وصواريخ مضادة للطائرات وقنابل هاون ومواد أخرى شمالي مدينة "الحلة".

وأضاف المتحدث أن ذلك جاء في إطار العمليات الأمنية "الاستباقية" والنوعية التي نفذتها قوات من شرطة بابل في مناطق متفرقة من المحافظة.

وكشف النقاب عن أن هذه العمليات أسفرت عن ضبط مخلفات حربية شمالي بابل ، في موقعين منفصلين ضمن منطقة "مويلحة الثالثة " بناحية الاسكندرية، حيث عثر على قنبلتي "هاون " وقذيفة مدفع نمساوي و"81 صاعق كهربائي ، وصاروخ مضاد للطائرات موصول بفتيل .