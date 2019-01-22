وزير الطاقة الروسي: اللقاء الثلاثي حول الغاز في بروكسل يبحث زيادة حجم توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا خلال اللقاء في بروكسل بحثوا زيادة حجم توريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين "ناقشنا الإمكانية وعبور الغاز عبر أوكرانيا من 1 يناير 2020 ، ونظرا لأن واردات الغاز في أوروبا سوف تنمو، فقط في عام 2017 شهدنا نموا بنسبة 6 بالمئة ، وفي عام 2018 كانت هناك زيادة كبيرة ، لذلك، بالطبع، من المهم بالنسبة لنا ضمان نقل الغاز، وإمداد الغاز للمستهلكين الأوروبيين".

وأضاف "أحد الاتجاهات التي تمت مناقشتها اليوم هو الترانزيت عبر أوكرانيا ، وتم التأكيد مرة أخرى على اهتمام روسيا والجانب الأوكراني في توفير هذا الترانزيت، ومن أجل المضي قدما في مناقشات محددة للعقد يجب تقديم قواعد واضحة وقوانين من قبل أوكرانيا التي تغير تشريعاتها، بما في ذلك معايير التعريفة التي يجب أن تكون قادرة على المنافسة مع خطوط أنابيب الغاز الأخرى لمشاريع البنية التحتية الأخرى".