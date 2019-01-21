إبراهيم عيسى: الرقابة وافقت على «الضيف» دون حذف كلمة واحدة

كشف الكاتب والروائي إبراهيم عيسي، ومؤلف فيلم «الضيف»، عن موقف الرقابة في تعاملها مع الفيلم، قائلًا: «الرقابة كانت أكثر من رائعة في تعاملها مع الفيلم».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الأحد، أن الرقابة كانت قد تأخرت في الموافقة على الفيلم، موضحًا أنه تأخر طبيعي ومنطقي نظرًا لحساسية الفيلم واشتباكه مع قضايا ساخنة ومستقرة في المجتمع المصري بوصفها دينًا.

وتابع: «لما ييجي فيلم مش كتاب، يناقش قضية زي دي، أعتقد كان طبيعي إنه يحصل حوار داخلي عند أي رقيب، لكن السيناريو اتوافق عليه بالحرف من الأول، لذلك كنت متأكد من الموافقة على الفيلم».

وأشاد بالدكتور خالد عبد الجليل، مدير الرقابة على المصنفات الفنية، لدعمه الكثير من الأفلام الجريئة ومنها فيلم الضيف، مستطردًا أنه تمت الموافقة على «الضيف» بدون حذف جملة، أو كلمة، أو حتى إيماءة واحدة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى التيجاني، وتتحول الزيارة إلى حوار فكري بين المفكر صاحب المنزل، والضيف ذو الأفكار الأصولية.

ويُذكر أن فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.