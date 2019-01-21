المجلس الدستوري السنغالي يوافق على 5 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية



وافق المجلس الدستوري السنغالي، على 5 مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السنغالية المقررة يوم الرابع والعشرين من فبراير القادم.

وذكرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية، اليوم الاثنين: "وافق المجلس الدستوري بشكل نهائي على ترشح الرئيس ماكي صال - المنتهية ولايته- وكل من: عثمان صونجو، وإدريس سك، وعيسى صال، وماديكا إنيانج" للانتخابات القادمة.

وأشار المصدر إلى رفض المجلس ملف ترشح نجل الرئيس السابق كريم واد، وعمدة (داكار) السابق خليفة صال، بسبب إدانتهما في قضايا "تربح غير مشروع ونهب المال العام".

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في السنغال ستجري في الرابع والعشرين من فبراير المقبل، ويرى مراقبون أن الرئيس ماكي صال - المنتهية ولايته - يعد الأوفر حظاً في الفوز بها.