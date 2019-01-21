أيرلندا ترفض اقتراحا بولنديا بتحديد إطار زمني لشبكة الأمان



رفض وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني اليوم الاثنين، مقترحا تقدم به نظيره البولندي جاك تشابوتوفيتس بتحديد فترة زمنية مدتها 5 سنوات بشأن سريان بنود ما يطلق عليها "شبكة الأمان" التي تهدف إلى تطبيق قيود صارمة على حدود جزيرة أيرلندا.

وقال كوفيني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن تشابوتوفيتس طرح هذا الاقتراح خلال لقاء ضم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الخارجية البولندي قوله " لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا، إذا كانت أيرلندا مستعدة لطرح مثل هذا الاقتراح، ولكن لدي انطباع بأن ذلك قد يؤدي إلى كسر جمود المفاوضات".

ولكن وزير الخارجية الأيرلندي قال في تصريحات للصحفيين إنه رفض هذا الاقتراح عند طرحه لأول مرة في ديسمبر الماضي، "لقد أوضحت تماما أن مسألة وضع حد زمني لآلية التأمين، وهو ما تتضمنه شبكة الأمان، قد يعني أنها لم تعد شبكة أمان".