قال صبري رحيل ظهير أيسر الاتحاد السكندري إن مفاوضات إعارته إلى نادي بيراميدز لم تستغرق سوى ساعات قليلة.

وصرح رحيل عبر قناة صدى البلد: "لقد تشاور مسؤولو بيراميدز مع حلمي طولان مدرب الاتحاد ووليد صلاح مدير الكرة، ومحمد مصيلحي رئيس النادي، وقبل ساعات عرض علي الثلاثي فكرة الإعارة، ووافقت على الفور".

وأكد: "أنا جاهز فنيا وأتدرب جيدا مع الاتحاد منذ انضمامي إليه ولعبت مباريات ودية ولكن لا أعرف إمكانية مشاركتي من عدمها في لقاء الزمالك".

وكان صبري رحيل انتقل إلى الاتحاد السكندري منذ أيام قليلة قادما من الأهلي، ويستعد للظهور الأول مع فريقه في مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.