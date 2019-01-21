نائب وزير الخارجية الروسي: نبحث خطط الانسحاب من مجلس أوروبا



قال نائب وزيرالخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن بلاده تنظر في خطط الانسحاب من مجلس أوروبا.

وأضاف جروشكو، في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا تنظر في جميع الخيارات المحتملة لمستقبل علاقاتها مع مجلس أوروبا، بما في ذلك خيار الانسحاب، ما لم يحجم المجلس عما وصفه بالـ "التمييز" ضد الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية التابعة له.

وأوضح جروشكو أن وجود تمييز داخل المجلس لأسباب سياسية أمر غير مقبول، قائلا إن الهدف من إنشاء المجلس ضمان وحدة جميع الدول الأوروبية.

يُشار إلى أن مجلس أوروبا قام بحرمان الأعضاء الروس في الجمعية البرلمانية بالمجلس من حق التصويت به، ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.