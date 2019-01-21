مقتل ما لايقل عن 12 شخصا في هجوم لطالبان على قاعدة تابعة للاستخبارات الأفغانية

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قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ما لايقل عن 12 من أفراد وكالة الاستخبارات الأفغانية قتلوا في هجوم لمسلحي طالبان استهدف قاعدة بإقليم وردك بوسط البلاد اليوم.

وقال رئيس مجلس الإقليم أختار محمد طاهري إن ما لايقل عن 30 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي وقع بمدينة ميدان شهر عاصمة الإقليم.

وأضاف أن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري لسيارة مفخخة، بعد ذلك قام ثلاثة مسلحين باقتحام القاعدة.

وأشار إلى أن جميع المهاجمين قتلوا كما أن الهجوم انتهى، ولكن حجم الخسائر البشرية ربما يتغير في ظل ورود تفاصيل.

وقال عضو مجلس الإقليم محمد ساردار باختياري إن الهجوم وقع نحو الساعة السابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) .

وأضاف أن القاعدة تضم وحدة خاصة لوكالة الاستخبارات تتألف من نحو 150 رجلا .

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم،

ويأتي هذا الهجوم بعد وقوع تفجير انتحاري بإقليم لوجار بجنوب شرق أفغانستان أمس الأحد، أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة وإصابة عشرة آخرين.