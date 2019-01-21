الرقابة الإدارية والاستثمار يوقعان منحة من الاتحاد الأوروبى لدعم مكافحة الفساد

شريف سيف الدين: نحارب الفساد بشفافية وبلا هوادة أو استثناءات

وقع الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد، وذلك بحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة.

ونص الاتفاق على وجود إطار استراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والاعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية فى مكافحة الفساد فى مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص فى الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعزيز جهود التوعية ومنع الفساد من خلال وضع أشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر فى صدارة أفريقيا بل والعالم فى هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذى أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التى واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة فى مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء.

وأضاف الوزير شريف سيف الدين أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبى شريك أساسى فى مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما أساسيا فى مجال وضع وتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربا عن ثقته أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبى ستتطور أكثر خلال الاستراتيجية الثانية والتى يمتد تنفيذها لأربعة سنوات.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التى تقوم بتصنيف مصر وسط مجموعة دول العالم فى مجال مكافحة الفساد، وهذه المؤشرات جعلت أساسا لترتيب أولوياتنا فى التصدى لمخاطر الفساد وترتيب أهداف الاستراتيجية التسعة، مشيرا إلى تطلع هيئة الرقابة الإدارية أن يحسن تنفيذ مشروعها الجديد مع الاتحاد الأوروبى من تقييم مصر فى تلك المؤشرات.

وأوضح الوزير شريف سيف الدين، أن الهيئة دشنت أكاديمية جديدة متخصصة فى مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكا من ضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظرائها فى ظل التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط فى مصر ولكن كمركز إقليمى للكوادر الإفريقية والعربية.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، إن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه، مشيرة إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات.

فيما شدد سفير الاتحاد الأوروبى على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية.