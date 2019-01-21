الاتحاد السكندري يعلن إعارة صبري رحيل إلى بيراميدز

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أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إعارة صبري رحيل ظهير أيسر الفريق إلى صفوف بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصيلحي خلال استضافته ببرنامج "الماتش" بقناة صدى البلد إن الصفقة تشمل أيضا انضمام أحمد توفيق إلى الاتحاد لفترة طويلة قد تصل إلى موسم ونصف.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: "إعارة صبري رحيل لبيراميدز لم يكن متفقا عليها منذ انضمامه من الأهلي قبل أيام".

وفسر محمد مصيلحي: "وافقنا على إعارة صبري رحيل وليس السيد سالم، لأنه لا يحق لرحيل المشاركة مع الاتحاد في البطولة العربية، لأنه شارك مع الأهلي ضد النجمة اللبناني".

وأتم تصريحاته: "لذا قررنا الإبقاء على السيد سالم المنضم من وادي دجلة مع الثنائي كريم الديب ومحمد ناصف".