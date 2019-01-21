أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تجمد مفاوضات انتقال ساليف كوليبالي مدافع الفريق إلى نادي الشرطة العراقي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة (أون سبورت): "عرض كوليبالي توقف فجأة، كان هناك مشاورات مع النادي العراقي ولكن دون مفاوضات جدية أو عرض رسمي".

وأضاف: "كوليبالي يرغب في المشاركة أساسيا لينضم لقائمة منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا، نحاول مساعدته وإعارته إلى ناد مصري واردة، ولكن الأمر يتوقف أيضا على رغبة اللاعب".

وأكد مدير الكرة بالأهلي: "إذا لم يحضر كوليبالي أو وكيل أعماله عرضا رسميا، فإنه سيستكمل عقده مع الأهلي لحين انتقاله إلى ناد آخر".