رئيس وزراء السويد يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الاثنين، أسماء أعضاء حكومته التي تتضمن ستة وجوه جديدة، وذلك بعدما حصل نهاية الأسبوع الماضي على دعم لتشكيل حكومة جديدة.

وقدم لوفين بيانا يتضمن سياسات حكومته الائتلافية إلى البرلمان، موضحًا: "السويد لن تتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضاف أن السويد ستسعى إلى "حماية العلاقات عبر الأطلسي، وتطوير تعاوننا الدفاعي، خاصة مع فنلندا، وتعميق التعاون من أجل تعزيز الأمن حول بحر البلطيق".

واحتفظ وزراء المالية والخارجية والدفاع، والثلاثة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وغيرهم من الوزراء الرئيسيين، من حكومة 2014-2018 ، بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

ورغم وجود تغييرات طفيفة في التشكيلة الرئيسية، فقد وصف لوفين الحكومة الجديدة بأنها "تاريخية"، في إشارة إلى الاتفاق بين حزبه الديمقراطي الاشتراكي والخضر والوسط والليبراليين للتعاون بشأن الميزانية وغيرها من مشاريع القوانين الرئيسية.