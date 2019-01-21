صندوق النقد: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يفقدها 8% من ناتجها المحلي

حذر صندوق النقد الدولي، المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق لكي لا تخاطر بخسارة 5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، خلال إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير على هامش منتدى "دافوس" بسويسرا اليوم الاثنين، إن توقعات الصندوق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترجح سلاسة تنفيذ عملية الانسحاب من التكتل الأوروبي، محذرة لندن من أن الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق أو في حالة تزايد أسباب عدم اليقين، فكلا السيناريوهان سيؤديان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لثاني أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وشددت كبيرة الاقتصاديين، التي أصبحت أول مستشارة اقتصادية في صندوق النقد الدولي ومديرة قسم الأبحاث في أكتوبر الماضي، ضرورة أن يحل القادة السياسيين الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن لتجنيب النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة التعرض لمخاطر هبوطية.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تعرضت لأسوأ هزيمة تُلحق بأي حكومة بريطانية بعد رفض البرلمان بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.