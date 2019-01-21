أغلق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الباب أمام التعاقد مع حارس المرمى المخضرم عصام الحضري قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بنهاية الشهر الجاري.

وقال مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "الحضري اسم كبير، ولكن لم نفكر في ضمه على الإطلاق".

ورحل عصام الحضري عن صفوف الإسماعيلي بعد 6 أشهر فقط من انضمامه بعد الاصطدام بإدارة الدراويش دون إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، في ظل ارتباط اسم الحارس الدولي السابق بالانتقال إلى أندية أخرى مثل النجوم.

في المقابل، أضاف: "بالفعل تواصلت مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشأن ضم اللاعب ميدو جابر، بناء على رغبة المدير الفني حلمي طولان، وحصلنا على موافقة الأهلي ببيع ميدو نهائيا، إلا أن اللاعب رهن الأمر بانتظار عرض من أحد الأندية العربية".

وأكد: "نتمنى بالطبع ضم ميدو جابر ولكن لا نريد الدخول في مزايدة مع أحد، وإذا لم ننجح في التعاقد معه فإننا نجحنا أيضا في ضم عناصر مميزة بنفس مركزه مثل كريم ممدوح وتوني سيلفا".

وأتم تصريحاته: "شيكابالا أبدى أيضا رغبة في اللعب بصفوف الاتحاد تحت قيادة حلمي طولان، بالطبع فهو لاعب يمثل إضافة كبيرة، إلا أن الوقت ضيق للغاية، ولا أعرف إلى أين ستنتهي الأمور مع ناديه اليوناني".